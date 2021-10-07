Украина Кличко рассказал, когда в Киеве включат отопление

2021-10-07 18:00

В Киеве отопительный сезон начнется на следующей неделе. Об этом во время брифинга рассказал мэр столицы Виталий Кличко, передают "Комментарии" "С 16 октября Киев начинает отопительный сезон.

С завтрашнего дня мы начнем подачу тепла в систему. Я уже подписал соответствующее распоряжение. Решение город принял, учитывая среднесуточную температуру", — сказал Кличко.

Мэр Киева отметил, что по прогнозам синоптиков, на следующей неделе в столице значительно похолодает. Ночью температура воздуха опустится до 4-5 градусов тепла. "На весь запуск централизованной системы, протяженность которой 27 тысяч километров до почти 12 тысяч домов, в которых подключена система отопления, нам нужно примерно неделю. Поэтому мы начинаем за несколько дней до похолодания подключать систему.

Подключение больниц, школ, садиков и других учреждений социальной сферы будет происходить по отдельным заявкам", — рассказал председатель Киевской городской государственной администрации.

Кличко также сообщил, что дал поручение столичным коммунальщикам позаботиться, чтобы во всех квартирах киевлян с началом отопительного сезона было тепло. Контролировать теплоснабжение в столице будет новая специализированная инспекция, добавил мэр Киева.