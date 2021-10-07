Украина Когда в Украине появится 5G: названы сроки

2021-10-07 20:20

Начнут с крупных городов. Частоты будут разыграны между операторами на открытых тендерах

Стало известно, что в крупных городах Украины активно начнут внедрять 5G через два года. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время панели Киевского экономического форума.

"Мы уже запустили научно-исследовательскую работу. Мы в следующем году планируем на тендерах, чтобы уже частоты были разыграны между операторами. Поэтому, пока мы занимаемся 4G, с чем была проблема... В следующем году уже будут на тендерах частоты, и я думаю, через два года активно начнут внедрять в больших городах технологию 5G", - цитирует "УНН" слова Михаила Федорова.

Член правительства сообщил, что через несколько недель в UNIT.City откроется 5G-центр, где можно будет потестировать технологию. Применять технологию, по словам Федорова, будут в первую очередь в промышленности.

Стоит отметить, что Минцифры инициировало высвобождение частот для внедрения 5G в Украине. Прошлой осенью Кабмин одобрил план работы над введением в стране 5G.

В Европе свои сети 5G запустили в Швейцарии, Великобритании, Италии, Испании, ФРГ. В сентябре 2019 года первые пробные проекты с 5G были запущены в России.

5G — пятое поколение мобильной связи, телекоммуникационный стандарт связи нового поколения. Технологии 5G обеспечивают более высокую пропускную способность по сравнению с технологиями 4G, сверхнадёжные масштабные системы коммуникации между устройствами, а также меньший расход энергии батарей, чем у 4G-оборудования, что благоприятно скажется на развитии Интернета.

Технология 5G безопасна. Непонимание технологии 5G породило теории заговора, утверждающие, что она оказывает неблагоприятное воздействие на здоровье человека. Единственный вред от использования мобильных телефонов заключается в том, что водители автомобилей, разговаривая по телефону, перестают следить за дорожной обстановкой, совершают дорожно-транспортные происшествия и получают травмы. Риск автомобильной аварии повышен не только при разговоре по поднесённому к уху телефонному аппарату, но и при разговоре по громкой связи. Риск аварии не зависит от используемых телефоном радиочастот.