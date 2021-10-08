Украина В такси Киева при странных обстоятельствах умер нардеп Поляков, которого исключили из Слуги народа

2021-10-08 09:01

В ночь на пятницу, 8 октября, умер народный депутат Антон Поляков. Как сообщает Нацполиция, мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но в итоге констатировали смерть.

"В полицию Киева поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым Антона Полякова - народного депутата Украины. Оперативный дежурный немедленно направил на место происшествия следственно-оперативную группу и другие профильные службы", - говорится в осообщении.

Сейчас на месте происшествия полицейские проводят все необходимые первоочередные следственные действия для установления обстоятельств смерти народного депутата. Тело погибшего будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти.

Тем временем PavlovskyNews со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что в 2:10 полиция остановила такси в Киеве за нарушение правил дорожного движения.

"На заднем сидении сидел нардеп Антон Поляков, который себя уже плохо чувствовал. По предварительной информации, он был либо пьян, либо под наркотикам", - говорится в сообщении.

Полицейские вызвали скорую, но спасти ему жизнь не получилось.

В полиции сообщили, что по данному факту начато уголовное производство по статье об умышленном убийстве с пометкой "Естественная смерть" (ч. 1 ст. 115) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Антон Поляков родился 11 ноября 1987 года в Чернигове в многодетной семье. Он возглавлял общественную организацию Украинский центр противодействия преступности и коррупции, был участником Черниговского молодежного городского совета.

Народным депутатом Поляков стал в 2019 году. Выдвигался партией Слуга народа в 206 избирательном округе, однако позже был исключен из фракции. В парламенте был беспартийным, находился в депутатской группе За майбутнє.