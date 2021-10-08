Украина Смерть депутата Полякова в такси: озвучены две основные версии, но появились нестыковки в деле

2021-10-08 12:46

Правоохранители отрабатывают две версии смерти народного депутата Антона Полякова, сообщает Страна со ссылкой на источники в МВД.

"Версий две. Либо он сам отравился чем-то, либо его отравили. Сейчас найдем, где он был и что делал перед посадкой в такси, и многое будет понятно", - сказал источник.

Также в МВД опровергли появившуюся информацию о том, что в системе видеонаблюдения Smart City этой ночью произошел сбой. 

Как сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник, запаха алкоголя от Полякова не было.

"Запаха алкоголя от него не было, в автомобиле ему стало плохо и стошнило", - сказал собеседник агентства.

При этом по словам таксиста, слова которого публикуют СМИ, запах алкоголя от Полякова был.

В свою очередь, Цензор.нет пишет, что на шее у Полякова замечены ссадины в виде полос, прерывающиеся в районе кадыка.

"Судмедэксперты предварительно связывают полосы на шее Полякова со следами от цепочки, которые могли появиться, когда нардепа вытягивали из машины. Других повреждений на теле нардепа не нашли", - сообщает издание.

По данным собеседника, на заднем сидении такси были следы рвоты.

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