Украина Пенсии в Украине увеличат, Кабмин резко изменил бюджет ПФУ: кого ждут индексация и доплаты

2021-10-09 15:00

Кабинет Министров Украины внес некоторые изменения, касающиеся бюджета Пенсионного фонда, которые должны помочь в пересчете соответствующих выплат.

Постановлением Кабмина №1033 от шестого октября этого года были внесены изменения, которые касаются пенсионных выплат. Об этом информирует Politeka.net со ссылкой на сообщение ПФУ в Фейсбук.

Так, доходы и расходы бюджета ПФУ увеличили до 18,5 млрд грн, теперь доходная и расходная части составили - 516,8 млрд грн. После этого планируется пересчитать пенсии.

Таким образом, планируется провести индексацию соцвыплат пенсионерам, осуществить доплату в размере до 2000 грн военным пенсионерам, повысить минимальную пенсию по инвалидности в результате аварии на ЧАЭС, ликвидаторам аварии на ЧАЭС 1 категории, осуществить ежемесячную доплату пенсионерам с инвалидностью 1 группы.

Указанные выплаты будут проходить за счет средств ПФУ, бюджет которого сбалансирован, и средств по перераспределению расходов потребления, предусмотренных распоряжением Кабмина.

Отметим, в 2022 году 60-летние украинцы со стажем 29 лет будут иметь право выйти на пенсию, а в 63 года нужно от 19 до 29 лет стажа, в 65 лет – минимум 19 лет. С каждым годом возраст выхода на пенсию будет увеличиваться.

Примечательно, что в 2021 году были отменены соцпенсии, которые предоставляли тем, кому не хватает стажа.