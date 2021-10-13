Украина Синоптик расстроила грибников: погода в Украине на выходные

2021-10-13 20:40

Можно смело отправляться в путешествия, а в лес за грибами идти не надо

Украинцы в ожидании длительных выходных. 14 октября, в стране будут праздновать День защитников и защитниц Украины. В этом году эта дата выпадает на четверг, поэтому рабочий день перенесен с пятницы, 15 октября, на субботу, 23 октября. Таким образом, в Украине будет четыре выходных дня подряд - с 14 по 17 октября.

Многие уже запланировали ряд мероприятий на эти дни. Однако не повезет тем, кто собирался отправиться в лес за грибами. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"В ближайшие дни, кому надо дождей и теплую погоду, чтобы поперли грибы - не очень надейтесь. Сегодняшний влажный циклон уже завтра покинет пределы Украины и дожди удержатся разве что на северо-востоке Украины. А также немного влаги придется на западные области - в Карпатах со снегом", - написала она.

Так, согласно прогнозу, осадки будут разве что на северо-востоке и местами в западной части.

Грибникам остается надеяться на туманы.

Наталья Диденко отметила, что на выходных можно смело отправляться в дальнее путешествие, так как дождей существенных не предвидится, только нужно одеться потеплее, потому что будет холодно, днем будет 8 + 13 градусов.

В пятницу вдоль полосы Одесская область-Кропивницкий с районами Черкасской, Днепропетровской, Харьковской областей может быть небольшой дождь.

Кроме того, завтра может быть ветренно на Левобережье Украины.

В Киеве на Покров и практически до конца недели осадков не будет. Ночью +2 + 5 градусов, в дневные часы + 9 + 13 градусов.