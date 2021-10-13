Украина Пока рано: в КГГА рассказали, когда в Киеве включат отопление

2021-10-13 22:00

 

В Киевской городской государственной администрации прокомментировали, когда в столице включат отопление в жилых домах. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

По его словам, отопительный сезон начнется, когда температура воздуха в городе в течение трех суток будет меньше +8 градусов.

Заместитель главы КГГА также отметил, что с 1 октября отопление включили в школах, детсадах, больницах. По его данным, отопление работает уже в 850 таких заведениях.

"По поводу жилого фонда. Действуют нормы, что отопительный сезон начинается тогда, когда среднесуточная температура меньше +8 в течение трех суток. Мы планируем придерживаться этих норм и мониторить погоду. На сегодняшний день мы не имеем таких показателей. Говорить о начале отопительного сезона рано", - заявил он.

Пантелеев добавил, что Киев технически готов к старту отопительного сезона.

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