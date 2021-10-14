Украина В личных вещах погибшего нардепа Полякова нашли странные предметы и вещества

2021-10-14 15:46

Полиция обнаружила в личных вещах погибшего нардепа Антона Полякова наличные в размере 10 000 гривен и 800 долларов США. Также были найдены два образца катетера с веществом бурого цвета. Эксперты устанавливают, что это за вещество. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире Украина 24.

По его данным, Поляков три часа выпивал в ресторане, а потом сел в машину мужчины. Как оказалось, покойный парламентарий сам предложил встретиться "гражданину Д".

"По нашей информации, покойный позвонил "гражданину Д", с которым пребывал в дружеских отношениях, предложивши встретиться. Они встретились в ресторане. Они вместе провели там приблизительно три часа. Они вместе употребляли алкогольные напитки. У нас есть видеозаписи из ресторана, которые четко подтверждают этот факт", - сказал Евгений Енин.

По словам замминистра, когда Антон Поляков выходил из ресторана - визуально он выглядел абсолютно здоровым.

"Около двух часов ездили по Киеву. Гражданин Д вызвал такси, которое сначала ездило за их основной машиной. Потом, вероятно, они закончили свой разговор и господин Поляков пересел в другую машину - машину таксиста", - уточнил Енин.

Он также рассказал, что вопрос о том, как метадон оказался в организме Антона Полякова, на данный момент прорабатывается следствием, однако, он не мог попасть в организм Полякова через пищу или напитки, которые он употреблял в ресторане.

Енин заявил, что следователи допросили сотрудников ресторана, которые обслуживали Полякова в тот вечер, и они рассказали, что не обнаружили ничего подозрительного.

"Дело в том, что метадон, как правило, вводится или инъекционно, или употребляется в виде таблеток. Допрошенная нами официантка, и другие сотрудники ресторана не обнаружили ничего подозрительного во время ужина", - сказал Енин.

Сейчас следствие изучает, имел ли покойный наркотическую зависимость.

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