Никогда не дарите эти вещи мужчинам: приносят нищету

2021-10-14 19:20

Разлука неизбежна: приметы на подарок мужчине

Спрашивали? Объясняем, почему по приметам и суевериям нельзя дарить мужчине, отцу, брату, друзьям и коллегам 20 предметов в качестве подарка.

Житейские размышления мужчин… «Жена пообещала подарок на Новый год. Прямо не хватает терпения узнать, какой в этом году у меня будет крем для бритья!»

Для читателей, которые хотят соблюдать приметы и суеверия наших мудрых предков, мы расскажем почему нельзя дарить мужчинам, братьям, отцам, любовникам, парням, мужу: часы, ножи, носки, носовые платки, книги, зеркало, посуду, фигурки птиц, животных, растения, тапочки, шкатулки, расческу, галстук, нижнее белье, цепочки, полотенца, нательные крестики, свечи, алкоголь.

Нельзя дарить часы

Такой подарок только в некоторых странах является уместным. Например, в китайской и славянской культуре считается, что подаренные часы отсчитывают время до смерти человека или время до разлуки с любимым мужчиной. У многих людей слова “время”, “час”, “срок”, “период” ассоциируются только с каким-либо ограничением. Например, расхожее выражение — “делу время – потехе час”. В данном примере ограничивается время отдыха, а время работы необъятно.

Нельзя дарить ножи

У европейских и славянских народов такой подарок считается плохой приметой. Подаренный острый предмет приносит в дом большое напряжение во всех сферах жизни. Суеверие, народной мудростью закреплено в пословицах: “Ходить по лезвию ножа”, “Висеть на острие ножа”, “Вашими ножами да вас же режут”, “Как серпом по шее, так как ножом по сердцу”.

С другой стороны, на Кавказе и Ближнем Востоке дарящий холодное оружие оказывает особый почет имениннику, жениху, юбиляру.

Нельзя дарить носки

Существует суеверие, что в дареных носках мужчина быстро рассориться с женщиной и уйдет из дому. Но некоторые жены дарят мужу носки подстрекая их к разрыву отношений. О скудости подарка говорит пословица: “Зимой денег, как у комарика носок”.

Нельзя дарить носовые платки

Есть поверье, проверенное нашими предками, что одаривание мужчины или женщины носовым платком — к слезам. “Принесли платок Дуняше, надо плакать и рыдать”, — народное высказывание на Руси.

Нельзя дарить вязаные вещи

Эта примета “действует” в жизни незамужних девушек. Дарить любимому парню, что-либо связанное своими руками до свадьбы — к измене.

Нельзя дарить книги

По поводу книжного дарения двоякое мнение. Большинство приучены, что книга – лучший подарок. Меньшинство утверждает, что по народным поверьям нельзя “чтивом” одаривать мужа или жену. Якобы это может спровоцировать в семейные скандалы.

Начитаются “умностей” и будут спорить о прочитанном. Отношение к такому подарку выражено в пословицах, например: “Одна книга ума прибавляет, а иная и последний отшибает”, “Одна книга обогащает, а другая – с пути совращает”.

Нельзя дарить цепочки

Бытует мнение, что если вдруг подаренная цепочка нечаянно разорвется, то по приметам, это приведет к разрыву отношений с ее дарителем.

Нельзя дарить зеркала

С зеркалами в славянской и православной культурах связано немало примет и суеверий. Например, даже сейчас в доме с покойником обязательно закрывают все зеркала тканью. Также они непременный атрибут различных гаданий, обрядов и дороги в потусторонний мир.

Нельзя дарить посуду

Будьте внимательны не подарите в спешке треснутую или надколотую посуду мужчине, парню, любовнику. Это разобьет ваши отношения. Важно! Решив подарить посуду, нужно положить что-нибудь внутрь. Пустая посуда может привлечь скудость в жизнь человека.

Нельзя дарить пустой кошелек, сумку или чемодан.

Указанные подарки хороши, если они наполнены чем-либо. Чтобы “снять” плохую примету вложите в чемодан или кошелек любой сувенир, конфетку, монетку и можете смело дарить мужчинам и женщинам.

Нельзя дарить спиртные напитки

В случае, если вы дарите спиртное позаботьтесь о том, чтобы распить его с получателем подарка. В других ситуациях “продайте” красивую бутылку, например, коллекционного вина за “монетку”.

Нельзя дарить животных или растения

В данном случае больше логики чем суеверия и примет. Кто будет гулять с собакой? Кто будет кормить кошку во время долгого отсутствия владельца?

Если вы окончательно решили подарить кому-либо котенка, щенка, попугайчика и прочих или цветок в горшке, то обязательно отдавайте за символический выкуп. Не оплаченный “живой подарок”, по поверьям, не сможет найти себе места в новой семье и истоскуется по прежнему хозяину.

Нельзя дарить тапочки

Поверье касается тапочек белого цвета. “Видел я тебя в гробу в белых тапочках” — крылатое киношное выражение.

Нельзя дарить шкатулки.

Суеверные люди издревле считали, что если одарить мужа / жену шкатулкой, то в дальнейшем они будут скрывать от супруга свои мысли.

Нельзя дарить расчески для волос

Такой подарок, по мнению славян, может окружающим выдать ваши тайные желания. Также в иносказательном выражении “Дали расческу, когда мы облысели” отражается несвоевременность внимания к человеку и его проблеме.

Нельзя дарить перчатки, варежки

Считается, что если мужчина потеряет одну перчатку, то уже и сердце не предложит и руки не подаст.

Нельзя дарить шарфы

В данном случае, ассоциация у суеверного одариваемого может быть с веревкой для повешения. Вспомните Айседору Дункан, возлюбленную С. Есенина, которая умерла из-за шарфа намотанного на колесо открытого кабриолета.

Нельзя дарить галстук

Есть мнение, что галстук «привязывает» владельца к дарителю без его воли. Также галстук применяют для приворотов. Дарить галстук, без последствий для своей кармы, можно только очень близкому человеку.

Нельзя дарить нижнее белье

Большинство женщин утверждает, что подаренное женой мужу нижнее белье предрасполагает к изменам любимого.

Нельзя дарить нательные крестики

В православной традиции, дарить крестики можно только при крещении. В других праздничных ситуациях даритель передаст мужчине или женщине часть своего «креста» (невзгоды, болезни, пустые хлопоты и заботы).

С другой стороны священники это суеверие опровергают и не запрещают дарение нательных крестиков в любых жизненных обстоятельствах.

Нельзя дарить свечи

Суеверные мужчины, а особенно набожные женщины, верят, что свечи дарят к похоронам. Если получатель подарка суеверен, то лучше отказаться от “свечной идеи”.