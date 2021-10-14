Украина У Кличко сказали, когда включат отопление в Киеве

2021-10-14 20:40

 

В КГГА отметили, что пока отопление включили в киевских садиках, школах, больницах. Фактически отопительный сезон в столице начался с 1 октября.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев во время онлайн-брифинга.

Чиновник отметил, что отопление уже включили в 850 госструктурах, но в жилых домах тепло появится, когда среднесуточная температура опустится ниже +8 и продержится в течение трех суток.

"По поводу жилого фонда. Действуют нормы, что отопительный сезон начинается тогда, когда среднесуточная температура меньше +8 в течение трех суток. Мы планируем придерживаться этих норм и мониторить погоду. На сегодняшний день мы не имеем таких показателей. Говорить о начале отопительного сезона рано", - заявил он.

В то же время Пантелеев добавил, что у жителей жилых домов является возможность получить отопления уже сейчас. Для этого большинство жителей дома должны подписать соответствующее заявление и отправить ее по электронной почте на сайте КГГА.

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