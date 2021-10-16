Украина В Украине снова начали устанавливать блокпосты на дорогах: что происходит

2021-10-16 15:00

Первые блок-посты для проверки ковидных документов уже появились на украинских дорогах.

Об этом сообщает телеграм-канал Карантин ДНЕПР.

В Одессе появились полицейские посты "Центролит" и "Дачное" для проверки сертификатов о вакцинации у пассажиров межрегионального общественного транспорта.

С 21 октября ковид-сертификаты, ПЦР-тесты или справки о выздоровлении от коронавируса становятся обязательными для пассажиров и экипажа транспорта межобластного сообщения: автобусов, поездов, самолетов.

Полицейские будут проверять наличие указанных документов. За каждого пассажира, у которого их не окажется, компанию перевозчика оштрафуют на 17 тысяч гривен.

Ограничения не коснутся внутригородских и внутриобластных перевозок.