Украина Дождливая погода в Украине сменится солнцем и теплом до +16

2021-10-16 11:00

 

Выходные, 16-17 октября, обрушатся на Украину периодическими осадками. Местами ожидаются ночные морозы, однако на всей территории страны температура днем будет комфортной до +16 градусов.

Об этом пишет Укргидрометцентр.

В субботу, 16 октября, большинство регионов ожидает пасмурная погода. Только на Сумщине, Черниговщине, Полтавщине, а также в Винницкой, Кропивницкой и Черкасской областях будут кратковременные дожди с температурой днем +11+14 градусов.

Теплее всего будет на востоке страны. На Донбассе ожидается +14+16 градусов, так же комфортно будет в Запорожье и на юге в Херсоне и до +15 в Николаеве.

В Киеве ночные +4+6 градусов сменятся дневными +12+14. Западные области прогреет днем в среднем до +12+14 градусов. В Ужгороде будет теплее: до +15 градусов.

subscriber subscriber

Еще по теме

В Украине больше 12 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки: статистика на 16 октября

2021-10-16 11:30

Виктор Медведчук: Главная задача ‒ это возвращение Донбасса в Украину

2021-10-16 09:39

В Украине резко упали темпы вакцинации - за сутки сделано в пять раз меньше прививок

2021-10-15 14:12

Осенние каникулы для украинских школьников продлят на три, четыре недели

2021-10-15 08:26

Еще новости в разделе "Украина"

В Украине снова начали устанавливать блокпосты на дорогах: что происходит

2021-10-16 15:00

Украинцев ждут огромные платежки за отопление: сколько придется выложить и кто заплатит меньше

2021-10-16 14:30

Украинцам показали, как взлетели цены на подсолнечное масло

2021-10-16 13:30

Дождливая погода в Украине сменится солнцем и теплом до +16

2021-10-16 11:00
Все статьи раздела "Украина"

Украина

В Украине снова начали устанавливать блокпосты на дорогах: что происходит 2021-10-16 15:00
Украинцев ждут огромные платежки за отопление: сколько придется выложить и кто заплатит меньше 2021-10-16 14:30
Украинцам показали, как взлетели цены на подсолнечное масло 2021-10-16 13:30
Дождливая погода в Украине сменится солнцем и теплом до +16 2021-10-16 11:00