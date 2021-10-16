Украина Дождливая погода в Украине сменится солнцем и теплом до +16

2021-10-16 11:00

Выходные, 16-17 октября, обрушатся на Украину периодическими осадками. Местами ожидаются ночные морозы, однако на всей территории страны температура днем будет комфортной до +16 градусов.

Об этом пишет Укргидрометцентр.

В субботу, 16 октября, большинство регионов ожидает пасмурная погода. Только на Сумщине, Черниговщине, Полтавщине, а также в Винницкой, Кропивницкой и Черкасской областях будут кратковременные дожди с температурой днем +11+14 градусов.

Теплее всего будет на востоке страны. На Донбассе ожидается +14+16 градусов, так же комфортно будет в Запорожье и на юге в Херсоне и до +15 в Николаеве.

В Киеве ночные +4+6 градусов сменятся дневными +12+14. Западные области прогреет днем в среднем до +12+14 градусов. В Ужгороде будет теплее: до +15 градусов.