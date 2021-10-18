Украина В Украине в десятки раз подняли штрафы: что надо знать

2021-10-18 20:20

Низкий уровень существующих такс, которые были установлены почти десять лет назад

В Украине в десятки раз повысили штрафы за незаконный вылов рыбы. Вступило в силу соответствующее постановление Кабинета Министров Украины.

За незаконный вылов раков теперь предусмотрен штраф в 130 раз больше, карася серебристого — в 93 раза (с 17 до 1581 гривны), окуня — в 186 раз (с 17 до 3162 гривен), краснопёрки — в 23 раза (с 68 до 1564 гривен), линя — в 13,4 раза (с 119 до 1598 гривен), леща — в 9,7 раз (с 170 до 1649 гривен), густеры — в 46 раз (с 34 до 1564 гривен), щуки — в (204) 10,2 раза (с 340 до 3468 гривен), судака — в 7 раз (с 510 до 3587 гривен), сома — в 12 раз (с 425 до 5117 гривен), раков — в 130 раз (с 25,5 до 3332 гривен).

Рыбаки-любители, промышленные предприятия и все, кто ловит рыбу легальным способом, используя, регламентируемые средства ловли, находясь в специально отведенных местах, могут ни о чем не волноваться. По нормам вылова, в сутки можно поймать до трех килограмм рыбы. Если же рыбак поймал рыбу весом 10 килограмм и более, такой улов будет считаться трофейным, его можно забрать домой, но только одну единицу, больше рыбачить в этот день нельзя.

Низкий уровень существующих такс, которые были установлены почти десять лет назад, не соответствовали экономической ситуации в стране и не побуждали нарушителей к прекращению незаконной деятельности. Теперь ситуация, по мнению экспертов, должна стать иной.