Украина До конца недели будет перекрыт участок трассы Одесса-Киев возле поселка Чабаны

2021-10-20 12:12

На трассе Одесса-Киев, возле поселка Чабаны, до конца рабочей недели будет ограничено движение автотранспорта. Об этом предупреждает Патрульная полиция Киевской области.

"Временное осложнение движения на 15 км автодороги Киев - Одесса. Сообщаем вам, что с 6 часов утра 18 октября до 17 часов 22 октября 2021 года происходит полное перекрытие проезжей части в направлении города Одесса в связи со строительством транспортной развязки", - сказано в сообщении.

В полиции уточнили, что в указанные дни будет организовано движение по одной полосе встречного направления.

"Уважаемые водители, просим вас с пониманием отнестись к временным ограничениям и выбрать другие маршруты движения", - обратились к водителям.

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