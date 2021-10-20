Украина Ночные морозы и потепление до +22: синоптики рассказали о погоде в конце октября

2021-10-20 20:20

20-22 октября метеорологи сообщают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Винницкой, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Об этом Укринформу сообщили в Укргидрометцентре.

20 октября по прогнозам синоптиков погода в Украине будет облачной, но осадков не ожидается. Ветер юго-западный, 7-12 м-с, а вот на Западе страны возможны порывы до 15-20 м/с.

На Западе и Юге ночью ожидается +1+6, а днем до +13+18. На остальной территории ночью от +3 до -2, на Сумщине до -5, а днем +10+15. В Карпатах ночью около 0, а днем +6+11.

21-22 октября также ожидается переменную облачность без осадков, но на западе возможен дождь. На большинстве территории ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с, а в Карпатах до 25-30 м/с. Ночью будет +5+10, а днем +13+18. Теплее будет на Прикарпатье и в Одесской области - +20+22.

23-24 октября пройдет без существенных осадков. Только на Севере страны ожидается небольшой дождь. 23 октября будет теплее – ночью +3+9, а днем +9+15, а вот 24 ожидается снижение температуры до +1+6 ночью и до +4+10 днем. Теплее будет на юге и востоке – до +14.

В Киеве 20 октября ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью опустится до +1+3, а днем будет около +12+14. 21-22 октября ожидается +5+10 ночью и до +18 днем. 23 октября осадков не предвидится, небольшой дождь пройдет 24 октября. 23 октября ночью +4+9, днем +9+14, а 24 октября похолодает до +1+6 ночью и до +5+10 днем.