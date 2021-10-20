Мир Фейсбука скоро не будет: все подробности

2021-10-20 21:20

Технологический гигант намерен заявить о своих глобальных амбициях

Стало известно, что уже на следующей неделе Facebook уйдет в прошлое. Дело в том, что компания планирует изменить название, чтобы отразить свою сосредоточенность на построении метавселенной, информирует The Verge.

Генеральный директор Марк Цукерберг расскроет все секреты на ежегодной конференции Connect компании 28 октября, но возможно, название будет озвучено ранее. Технологический гигант намерен заявить о своих глобальных амбициях, социальных медиа и всех проблемах, связанных с этим.

Стоит отметить, что компания контролирует также Instagram, WhatsApp, Oculus и тому подобное.

Ребрендинг также может послужить дальнейшему отделению футуристической работы, на которой сосредоточен Цукерберг, от интенсивной проверки, которой сейчас занимается Facebook. Цукерберг расскажет о том, как на сегодняшний день работает социальная платформа.

Напомним, не так давно стала известна информация, которую три года скрывали от общественности, о негативном влиянии Instagram на подростков. The Wall Street Journal опубликовал выписку из внутренних документов Facebook, которая потрясла многих.

Так, согласно исследованию и опросу школьниц из-за Instagram мысли о самоубийстве появляются у 13% пользователей из Великобритании и еще 6% из США. По данным Facebook, возраст 40% пользователей соцсети составляет не более 22 лет. Из внутреннего документа Facebook о влиянии Instagram на подростков стало известно, что у 32% процентов девочек понижается самооценка из-за внешнего вида, и если рядом нет взрослого, который объяснит и поддержит, то может случиться беда — захлестнут очень сильные эмоции, а поступки станут импульсивными и непродуманными.