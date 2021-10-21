Украина Нужно быть готовыми к вторжению России в каждой области, - командующий ССО

2021-10-21 18:00

 

Украина должна быть готова к вторжению России в каждой области. В те, которые не являются оккупированными и в те, которые находятся под оккупацией.

Об этом заявил командующий Сил специальных операций Григорий Галаган, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его интервью Украинскому центру безопасности и сотрудничества.

По его словам, согласно закону, ССО является ключевым родом сил, отвечающим за подготовку и организацию движения сопротивления. Им дается право обеспечить социальную защиту людей, которые принимают участие, а также и организовать сам порядок движения сопротивления и проведения определенных мероприятий.

"Тем более, что у нас почти 130 районов по новому районированию и отсутствие угрозы вторжения и дальнейшей эскалации со стороны Российской Федерации никто не гарантирует. Мы должны быть готовы, в каждой области", - заявил Галаган.

Он считает, что вопрос организации сопротивления - это важный момент и важный аспект деятельности ССО.

Напомним, посол Германии оценила возможность нападения РФ на Украину если не будет газового транзита.

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