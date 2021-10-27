Украина Нафтогаз Украины повысил тариф - до конца осени кубометр будет стоить 16,6 гривен

2021-10-27 08:14

В октябре-ноябре стоимость газа Нафтогаза бюджетным организациям составит 16,6 гривен за кубометр (с НДС и без доставки), а для бытовых потребителей останется на уровне 7,96 грн/куб. м. Об этом говорится в постановлении Кабмина №1102.

Напомним, ранее Нафтогаз повысил тарифы на газ для клиентов Поставщика последней надежды на октябрь на 38% - до 16,56 грн/куб. м.

В компании объяснили, что могут поставлять населению газ по 8 гривен, несмотря на рекордные цены на него в Европе, благодаря запасам в ПХГ дешевого топлива.