Украина В Украине задерживают выплаты е-больничных: причина

2021-10-27 20:40

В Украине в связи с ростом количества больничных задерживают финансирование материального обеспечения.

Об этом в среду, 27 октября, сообщает пресс-служба Фонда социального страхования Украины на своем Telegam-канале.

«В связи с ростом количества больничных листов (как бумажных, так и электронных), которые передаются в Фонд на оплату, а также из-за системного уменьшения в течение нескольких лет процента доли ЕСВ, которая направляется в бюджет ФССУ (в целом почти на 5 %, что в денежном эквиваленте расчетно равняется около 16 млрд грн недополученных средств), сегодня есть задержки в финансировании материального обеспечения», — говорится в сообщении.

Потребность в расходах превышает доходы от доли Единого социального взноса на протяжении всего 2021 года и коррелирует с ростом сумм пособий по больничным листам, которые выдают и при лечении COVID-19.

По итогам сентября превышение потребности в расходах на выплаты и медико-социальные услуги над фактическими доходами от доли ЕСВ составило 2,2 млрд гривен.

Дата финансирования пособий по больничным листам зависит от даты представления работодателем заявления-расчета.