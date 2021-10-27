Украина В Украине можно докупить стаж до пенсии

2021-10-27 21:00

Стаж для пенсии составляет от 28 лет

В Украине можно «добавить» себе стаж. Украинцы могут докупить себе недостающие трудовые года.

Стаж для пенсии составляет от 28 лет. Если стажа не хватает, его можно купить, пишет agroter.com.ua.

Сумма уплаченного единого взноса за каждый месяц не должна быть меньше минимального страхового взноса на дату заключения договора, а при уплате за предыдущие периоды она умножается на коэффициент 2. Таким образом, стоимость одного месяца страхового стажа в январе-ноябре 2021 года рассчитывается как 22 % от минимальной заработной платы 6 тысяч грн. и составляет 1320 грн., а при одноразовой оплате за прошлые периоды – 2640 грн.

Украинцам для заключения договора добровольного страхования необходимо обращаться с соответствующим заявлением в налоговую службу.

Такое предложение должно заинтересовать "заробитчан", которые годами работают в других странах.

Ожидается, что этой услугой воспользуются порядка 1,5 тысячи украинцев.

Отметим, ранее в Украине назвали число богатых пенсионеров. Некоторые из них получают более 10 тыс грн пенсии. В Украине пенсии более 10 тыс грн получают 471 тысяч 646 украинцев.

Напомним, что в случае трудоустройства пенсионера пенсия, которую он получает, не индексируется и надбавки к ней не пересчитываются так, как неработающим пенсионерам.