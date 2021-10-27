Украина Украина сидит на атомной бомбе

2021-10-27 19:16

Почему в нашей стране всегда так? О малозначительных, прямо скажем, искусственных проблемах говорят все разом и на каждом шагу. Зато проблемы реальные, да еще и грозящие катастрофами и жертвами выпадают из поля зрения общества.

Знаете, что волнует украинских псевдопатриотов в первую очередь? Нет, не энергетическая безопасность страны, не создание новых рабочих мест, не благосостояние граждан и даже не территориальная целостность Украины. Их волнуют вопросы транслита. Не так давно радикалы всполошились из-за того, что в названии второй части компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R., которая выйдет в 2022 году, используется русское название Чернобыля.

Украинские разработчики анонсировали выпуск компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Подзаголовок шутера — Heart of Chernobyl («Сердце Чернобыля»). Украинцев возмутило, что в нем используется транслитерированное русское название населенного пункта, тогда как по-украински город называется Чорнобиль и по-английски должен писаться Chornobyl. Еще больше оскорбились «патриоты» тем, что в трейлере игры используется русский язык. Правда, в первой части, которая вышла в 2007 году, Chernobyl никого не смущал. Да и американо-английский сериал назвали Chernobyl.

Эх, не о том думают украинские националисты, не о том. Власти совершенно не думают об ядерной безопасности страны, и это чревато очень серьезными последствиями. Как минимум – для экологии. Хранилища ядерных отходов растут в Украине как грибы после дождя. В этом году такое хранилище (сокращенно – ЦХОЯТ) ввели эксплуатацию в непосредственной близости от Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). В стане Зеленского подали это как личную победу: оно якобы устранит зависимость Украины от России в сфере хранения атомных отходов. Ну, понятно, экономят на этом порядка 200 млн долларов, что для годового бюджета на самом-то деле не бог весть какие деньги. Однако Владимир Зеленский очень хочет, чтобыЧернобыль стал «мощным магнитом» для внутреннего и международного туризма. Это как: туризм на ядерные могильники?

Уже более десяти лет украинская власть вобще не уделяет ни внимания экологическим последствиям катастрофы. Чернобыль для Зеленского – не более, чем удачный пиар-ход. О ядерных угрозах будущего эта власть думать не хочет. Чернобыльская катастрофа как будто стерлась из памяти власть имущих украинского государства. Эксперименты с АЭС и всяческие провокации по теме атомной безопасности украинские СМИ не афишируют.

Общая стоимость строительства ЦХОЯТ оценивается в 1,5 млрд долларов (мировой рекорд для подобных сооружений). Окупаемость ЦХОЯТ в лучшем случае превышает два десятилетия, а в ближайшие 15 лет расходы Украины будут даже больше обычных. Даже не будем касаться коррупционных вопросов строительства хранилища – там сам черт ногу сломит. Мы об экологии.

К тому же, раньше 2022 года оно точно не заработает: единственная железнодорожная ветка, по которой ядерное топливо может попасть на хранение в ЦХОЯТ, была заброшена и разграблена еще в 2007 году – перестройку затеяли, но как-то вяло. Однако вывоз ядерных продуктов в Россию прекращен уже сейчас, что создает риски переполнения временных хранилищ при станциях, которые будут нарастать с каждым месяцем задержки.

Вторая группа рисков, связанных со сферой атомной энергетики в Украине, касается использования несертифицированного американского ядерного топлива на АЭС вместо российского. Это еще один пунктик в гештальте украинских властей об энергетической зависимости от России. Сообщим страшную тайну: в современном мире все страны энергетически зависимы друг от друга. Еще в 2019 году глава «Росатома» Алексей Лихачев отмечал «технологические и экологические риски» закупки Киевом топливо у американской компании Westinghouse. Закупайте, дело ваше, однако ядерное топливо жестко привязано к реакторной технологии, а все 15 энергоблоков в Украине построены под топливо «Росатома». Таким образом, для полной независимости Киеву требуется перестроить данные 15 энергоблоков, что выльется в астрономические траты и является чем-то фантастическим.

В любом случае, Украина продлила истекавшее в 2020 году соглашение о покупке российского ядерного топлива ещё на пять лет, и более половины ЯТ в страну экспортирует российская ТВЭЛ. Контракт с американцами – это политический аспект, а не экономический (американское топливо существенно дороже). Но здесь встает вопрос безопасности: экологические последствия от АЭС – это вам не загрязнение Днестра и Днепра. Экологи десятилетиями бьют тревогу, но водные ресурсы худо-бедно выдерживают полнейший пофигизм украинских властей. АЭС подобных ошибок не прощает.

«Росатом» отказался от гарантийного обслуживания реакторов, на которых используют американское топливо, а США адаптацией АЭС заниматься отказалась. Между тем еще в прошлом году окончился срок эксплуатации третьего блока Южно-Украинской АЭС и пятого блока Запорожской АЭС, переведенных на тепловые сборки американской Westinghouse.

Америка не в первый раз «кидает» своих партнеров в энергетической сфере. Выгода – это второе имя США. Сейчас Вашингтон отправляет сжиженный природный газ не ближайшим союзникам по блоку НАТО, не Евросоюзу, а враждебному Китаю. Экономика важнее каких-то там союзников. Пекин испытывает острую необходимость в поставках газа и при этом готов платить больше Европы. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что Украину с ее «жалкими» АЭС, нуждающимися в переоборудовании, США кинет в первую же очередь. Выгода!

Украинский «Энергоатом» делает вид, что все в порядке и закрывает глаза на техногенные риски, строя свои ядерные могильники по американской указке. «Может рвануть», - вздыхают украинские техники и помалкивают – им о таком говорить вслух не велено. И это будет не компьютерная игра, а реальность.