Мир Ученые развеяли миф о пользе умеренных доз алкоголя

2021-11-03 21:20

 

Доказана ошибочность мнения, что полные трезвенники имеют более высокий уровень смертности, чем те, кто употребляет алкоголь умеренно.

Ученые из Грайфсвальдского университета в Германии развенчали миф о том, что умеренные дозы алкоголя снижают риски преждевременной смерти. Соответствующее исследование 2 ноября было опубликовано в журнале PLOS Medicine.

 Отмечается, что от алкоголя обычно отказываются люди, страдающие серьезными заболеваниями, влияющими на продолжительность жизни. Это и приводит к мнению о том, что непьющие люди имеют более высокий уровень смертности.
Исследователи собрали данные о 4028 взрослых немцев в возрасте 18-64 лет, которые в 1996-1997 годах ответили на ряд вопросов о состоянии своего здоровья, употреблении алкоголя, наркотиков и других вредных привычках.
 
Информация об их жизненном статусе или смерти была получена в 2017 и 2018 годах.
 
Из опрошенных не употребляли алкоголь более года 477 человек. При этом 90% из них ранее от него не воздерживались. 72% имели минимум один фактор риска преждевременной смерти, включая алкоголизм в прошлом, ежедневное курение или хронические заболевания.
 
Среди тех, кто не имел подобных факторов риска, разницы в рисках преждевременной смерти по сравнению с пьющими умеренно не наблюдалось.
 
А у воздерживавшихся от алкоголя на протяжении всей жизни риски были ниже.
 
Ученые подчеркнули, что те, кто отказывается от алкоголя, часто делает это из-за проблем со здоровьем, которые и становятся причиной ранней смерти.
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