Мир Ученые развеяли миф о пользе умеренных доз алкоголя

2021-11-03 21:20

Доказана ошибочность мнения, что полные трезвенники имеют более высокий уровень смертности, чем те, кто употребляет алкоголь умеренно.



Ученые из Грайфсвальдского университета в Германии развенчали миф о том, что умеренные дозы алкоголя снижают риски преждевременной смерти. Соответствующее исследование 2 ноября было опубликовано в журнале PLOS Medicine.

Отмечается, что от алкоголя обычно отказываются люди, страдающие серьезными заболеваниями, влияющими на продолжительность жизни. Это и приводит к мнению о том, что непьющие люди имеют более высокий уровень смертности.

Исследователи собрали данные о 4028 взрослых немцев в возрасте 18-64 лет, которые в 1996-1997 годах ответили на ряд вопросов о состоянии своего здоровья, употреблении алкоголя, наркотиков и других вредных привычках.

Информация об их жизненном статусе или смерти была получена в 2017 и 2018 годах.

Из опрошенных не употребляли алкоголь более года 477 человек. При этом 90% из них ранее от него не воздерживались. 72% имели минимум один фактор риска преждевременной смерти, включая алкоголизм в прошлом, ежедневное курение или хронические заболевания.

Среди тех, кто не имел подобных факторов риска, разницы в рисках преждевременной смерти по сравнению с пьющими умеренно не наблюдалось.

А у воздерживавшихся от алкоголя на протяжении всей жизни риски были ниже.

Ученые подчеркнули, что те, кто отказывается от алкоголя, часто делает это из-за проблем со здоровьем, которые и становятся причиной ранней смерти.