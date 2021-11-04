Украина В Украине у водителей будут забирать авто за неуплату штрафов

2021-11-04 19:20

 

Внедрять такое нововведение будут не сразу по всей Украине. Тестовыми станут два города - Харьков и Киев. После этого данный эксперимент запустят и в других городах

В Украине будут лишать автомобилей водителей, которые не платят штрафы за существенное превышение скорости на дорогах. Изымать транспортные средства будет Государственная исполнительная служба.

Как сообщили в пресс-службе Минюста, внедрять такое нововведение будут не сразу по всей Украине. Тестовыми станут два города - Харьков и Киев. После этого данный эксперимент запустят и в других городах.

Отмечается, что если водитель превысит скорость 150 км/час и не оплатит штраф, исполнительная служба при наличии законных оснований будет инициировать и проводить совместно с работниками МВД изъятие за долги автомобилей таких нарушителей.

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