Украинцам рассказали, где пройдут дожди 7 ноября

В воскресенье, 7 ноября, в Украине ожидается преимущественно солнечная погода, местами пасмурно, а в некоторых регионах днем пройдет пройдут дожди.
Об этом пишет "Хвиля" со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Киеве 7 ноября
В столице ожидается от +1 до +3 градуса ночью, которые днем сменяться +9+11 градусов. Киевляне смогут насладиться солнечной ноябрьской погодой.
Погода в Украине 7 ноября
На севере, востоке и в центре страны ожидается до +11 градусов днем, без осадков.
Теплее всего в воскресенье будет на юге: в Одессе и Николаеве +11+13 градусов, а в Херсоне +13+15 градусов.
На Волыни и на Ровненщине ожидается также солнечная погода с температурой +10+12 градусов.
Однако стоит ожидаться дождей на Закарпатье, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Причем температура воздуха будет значительно ниже - до +7+9 градусов.