Украина Украинцам рассказали, где пройдут дожди 7 ноября

2021-11-07 12:30

 

В воскресенье, 7 ноября, в Украине ожидается преимущественно солнечная погода, местами пасмурно, а в некоторых регионах днем пройдет пройдут дожди.

Об этом пишет "Хвиля" со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Киеве 7 ноября

В столице ожидается от +1 до +3 градуса ночью, которые днем сменяться +9+11 градусов. Киевляне смогут насладиться солнечной ноябрьской погодой.

Погода в Украине 7 ноября

На севере, востоке и в центре страны ожидается до +11 градусов днем, без осадков.

Теплее всего в воскресенье будет на юге: в Одессе и Николаеве +11+13 градусов, а в Херсоне +13+15 градусов.

На Волыни и на Ровненщине ожидается также солнечная погода с температурой +10+12 градусов.

Однако стоит ожидаться дождей на Закарпатье, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Причем температура воздуха будет значительно ниже - до +7+9 градусов.

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