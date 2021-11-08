Украина Может ли пребывание на учете в центре занятости войти в стаж: названо условие

2021-11-08 20:20

Возможно ли засчитать время пребывания на учете в центре занятости безработных украинцев в страховой стаж и в каких случаях.

Об этом сообщает "Пенсионный курьер".

В страховой стаж засчитают пребывания на учете в центре занятости тем украинцам, кто пребывал на учете в центре занятости тогда, когда подлежал общеобязательному государственному социальному страхованию на случай безработицы, а также получал пособие по безработице. Не учитывается только одноразовые выплаты для организации безработным предпринимательской деятельности.

Также учитывают для стажа помощь и пособия при частичной безработице на период карантина, который установил Кабмин для борьбы с коронавирусом.

Кроме того, в страховой стаж записывают получение денежной помощи во время профессиональной подготовки, а также переподготовки или повышения квалификации.