Может ли пребывание на учете в центре занятости войти в стаж: названо условие

Возможно ли засчитать время пребывания на учете в центре занятости безработных украинцев в страховой стаж и в каких случаях.
Об этом сообщает "Пенсионный курьер".
В страховой стаж засчитают пребывания на учете в центре занятости тем украинцам, кто пребывал на учете в центре занятости тогда, когда подлежал общеобязательному государственному социальному страхованию на случай безработицы, а также получал пособие по безработице. Не учитывается только одноразовые выплаты для организации безработным предпринимательской деятельности.
Также учитывают для стажа помощь и пособия при частичной безработице на период карантина, который установил Кабмин для борьбы с коронавирусом.
Кроме того, в страховой стаж записывают получение денежной помощи во время профессиональной подготовки, а также переподготовки или повышения квалификации.