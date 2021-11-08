В Киеве перестанут курсировать 11 маршруток: список

Киевская городская государственная администрация расторгла договоры с рядом частных перевозчиков, которые обслуживали 11 городских маршрутов. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.
Теперь в Киеве больше не будут курсировать такие маршрутки:
№224 метро Минская - Северная
№234 метро Почайная - Алишера Навои
№539 Железнодорожный вокзал - ж/к Олимпийский городок
№559 метро Минская - метро Героев Днепра
№231 Терещенковская - Кадетская роща
№421 метро Почайная - Симиренко
№581 метро Святошин - площадь Шевченко
№155 метро Почайная - Кольцевая дорога
№516 рынок Лесной - метро Красный хутор
№517 Народного Ополчения - Генерала Наумова
№402 Северная - кинотеатр Братислава
В КГГА объяснили, что решение приняли, так как перевозчики - Союз-Авто, Базальт, Кийтранс-2005 и Универсал-Транс - получили эти маршруты благодаря фальсификациям, обеспечившим необоснованное преимущество на конкурсах по перевозке.
"Договоры по 11 маршрутам разрываются в одностороннем порядке. Важно: город не будет заключать новые договоры по этим маршрутам - ни с коммунальными, ни с частными перевозчиками. Все эти маршруты дублировали существующие коммунальные маршруты и воровали пассажиропоток у Киевпасстранса", - рассказали в пресс-службе.
По словам чиновника, столица "пропорционально увеличит" количество муниципальных автобусов и троллейбусов по этим направлениям.