Украина В Киеве перестанут курсировать 11 маршруток: список

2021-11-08 21:40

 

Киевская городская государственная администрация расторгла договоры с рядом частных перевозчиков, которые обслуживали 11 городских маршрутов. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Теперь в Киеве больше не будут курсировать такие маршрутки:

№224 метро Минская - Северная

№234 метро Почайная - Алишера Навои

№539 Железнодорожный вокзал - ж/к Олимпийский городок

№559 метро Минская - метро Героев Днепра

№231 Терещенковская - Кадетская роща

№421 метро Почайная - Симиренко

№581 метро Святошин - площадь Шевченко

№155 метро Почайная - Кольцевая дорога

№516 рынок Лесной - метро Красный хутор

№517 Народного Ополчения - Генерала Наумова

№402 Северная - кинотеатр Братислава

В КГГА объяснили, что решение приняли, так как перевозчики - Союз-Авто, Базальт, Кийтранс-2005 и Универсал-Транс - получили эти маршруты благодаря фальсификациям, обеспечившим необоснованное преимущество на конкурсах по перевозке.

"Договоры по 11 маршрутам разрываются в одностороннем порядке. Важно: город не будет заключать новые договоры по этим маршрутам - ни с коммунальными, ни с частными перевозчиками. Все эти маршруты дублировали существующие коммунальные маршруты и воровали пассажиропоток у Киевпасстранса", - рассказали в пресс-службе.

По словам чиновника, столица "пропорционально увеличит" количество муниципальных автобусов и троллейбусов по этим направлениям.

subscriber subscriber

Еще по теме

Где в Киеве записаться на Body Sculpt?

2021-11-08 18:23

В Киеве массово штрафуют нарушителей карантина

2021-11-08 17:00

документ Дмитрий Разумков озвучил полный список депутатов, вошедших в его политсилу "Разумная политика"

2021-11-08 11:14

фото Пожар в Киево-Печерской лавре: стали известны причины и последствия

2021-11-05 11:15

Еще новости в разделе "Украина"

В Киеве перестанут курсировать 11 маршруток: список

2021-11-08 21:40

Украинцев ждет новое повышение пенсий: все подробности

2021-11-08 21:20

Украинцы могут вернуть заплаченные налоги

2021-11-08 20:40

Может ли пребывание на учете в центре занятости войти в стаж: названо условие

2021-11-08 20:20
Все статьи раздела "Украина"

Украина

В Киеве перестанут курсировать 11 маршруток: список 2021-11-08 21:40
Украинцев ждет новое повышение пенсий: все подробности 2021-11-08 21:20
Украинцы могут вернуть заплаченные налоги 2021-11-08 20:40
Может ли пребывание на учете в центре занятости войти в стаж: названо условие 2021-11-08 20:20