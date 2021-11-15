Украина 18-летний парень серьезно пострадал, пытаясь прокатиться на крыше городской электрички Киева

2021-11-15 09:21

В Киеве на железнодорожной станции "Сырец" током травмировало молодого человека.

18-летний парень залез на крышу вагона городской электрички и загорелся, сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.

"Если выживет, выздоровление будет долгим. Вот так желание хайпануть оборачивается трагедией, после удара током такой мощности можно остаться инвалидом. Не повторяйте подобные эксперименты, опасно для жизни!" – говорится в подписи к видео.

Движение электричек после инцидента было приостановлено. Молодого человека забрала карета скорой помощи.

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Суммы налогов и взносов значительно вырастут: сколько будут платить ФОПы с 1 января 2021-11-14 13:30