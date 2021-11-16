Мир Байден трижды за год отклонил пакеты санкций против России – Politico

2021-11-16 21:40

 

Президент США Джо Байден в 2021 году трижды отклонял предлагаемый представителями Совета национальной безопасности пакет санкций против РФ. Об этом 15 ноября написало Politico.

По мнению главы Белого дома, ограничения были недостаточно жесткими, сообщили источники издания.

Высокопоставленный американский чиновник подчеркнул, что Байден не просил, чтобы санкции носили карательный характер или причиняли вред российскому народу.

По его словам, американский президент хотел быть уверенным в том, что ограничения являются "умными" и достаточно продуманными, чтобы изменить линию поведения Кремля.

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