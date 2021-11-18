Украина С 22 ноября в школах Киева полноценно возобновится учебный процесс - решение уже принято

2021-11-18 09:21

В Киеве с 22 ноября возобновится учебный процесс в школах, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение со следующего понедельника, 22 ноября, возобновить очное обучение в столичных школах. Для учащихся всех классов", - написал он в соцсетях.

Напомним, учебный процесс в Киеве был прерван месяц назад - детей отправили на две недели на каникулы, а потом большинство школ были закрыты из-за недостаточного уровня вакцинации от коронавируса персонала, детей перевели на дистанционку.

На днях министр образования Сергей Шкарлет призвал возвращать детей в школы, поскольку вырос уровень вакцинации персонала.