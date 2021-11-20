Решение еще не принято. Будет ли Киев повышать цены на проезд: к чему готовиться

На сайте КГГА опубликовали проект распоряжения о повышении цен на проезд в Киеве. Согласно документу, тариф с 1 января 2022 года может составить 20 гривен за поездку, а для владельцев "Карточки киевлянина" - 12 гривен. Однако, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что тарифы останутся прежними до конца отопительного сезона.
Как могут измениться цены на проезд в Киеве и какие преимущества получат владельцы "Карточки киевлянина" - в материале РБК-Украина ниже.
Что будет с ценами на проезд в Киеве
В начале недели, 16 ноября, в Киевской городской государственной администрации объявили, что с 1 января 2022 года жителей столицы ждет существенное подорожание проезда на коммунальном общественном транспорте. В частности, как заявил замглавы КГГА Николай Поворозник, одна поездка в метрополитене, трамвае, троллейбусе или автобусе будет стоить 20 гривен в случае приобретения разового билета (сейчас 8 гривен).
Согласно проекту распоряжения "Об установлении тарифов на услуги по перевозке пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, работающем в обычном режиме движения", при покупке от 10 до 19 поездок проезд будет стоить 19 гривен (сейчас 7,70 гривен), при покупке 50 поездок на карту - до 15 гривен (сейчас 6,5 гривен).
Для обладателей "Карточки киевлянина" цена проезда составит 12 гривен.
Однако, уже на следующий день мэр Киева Виталий Кличко заявил, что окончательное решение о повышении тарифов еще не принято. Он пообещал, что стоимость проезда до конца отопительного сезона меняться не будет.
В то же время Кличко подчеркнул, что город оказался в сложной экономической ситуации. Власти Киева удерживают тарифы на отопление, горячую воду и проезд, однако не получают обещанных компенсаций из госбюджета.
По его словам, тарифы на проезд на коммунальном транспорте в Киеве ниже себестоимости. Только в этом году дотации на городской транспорт составили 4,5 млрд гривен. А на отопление и горячую воду - более 2 млрд гривен.
Что такое "Карточка киевлянина"
Согласно проекту распоряжения, обладатели "Муниципальной карты "Карточка киевлянина" смогут экономить на проезде 8 гривен. Для них будет установлен тариф 12 гривен за поездку.
"Карточка киевлянина" - это банковская платежная карта с дополнительными выгодами. Помимо счета, в ней содержатся персональные данные владельца. На основании этих данных человеку предоставляются льготы, доплаты, пособия, компенсации, сервисы, услуги и определенные скидки на территории Киева.
Кто может получить
В соответствии с Решением Киевского горсовета от 20 декабря 2018 года № 549/6600 "О внедрении в городе Киеве многофункциональной электронной карты "Муниципальная карта "Карточка киевлянина", получить документ могут:
"Карточку киевлянина" можно оформить в отделении Ощадбанка. Для этого необходимы такие документы:
Если человек не может самостоятельно подать документы, тогда вместо него в банк приходит представитель. Помимо документов получателя карты, он должен иметь при себе паспорт и документы, которые подтверждают, что этот человек является представителем будущего держателя карточки.
Согласно решению горсовета, "Карточку киевлянина" банк должен выдать в течение 30 дней с момента подачи документов. На сайте Ощадбанка указан максимальный срок оформления - до 9 рабочих дней.
Сколько стоит оформление
Бесплатно "Карточку киевлянина" получают:
Остальные категории населения могут оформить карту в соответствии с тарифами Ощадбанка.
Стоимость обслуживания карточки - 120 гривен в год. Первый платеж взимается после первого года использования.
Кто имеет право на льготы
"Карточка киевлянина" позволяет получить ряд преимуществ и скидок в разных сферах жизни города.
"Карточка киевлянина" становится недействительной в случаях: