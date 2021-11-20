Украина Решение еще не принято. Будет ли Киев повышать цены на проезд: к чему готовиться

2021-11-20 12:30

На сайте КГГА опубликовали проект распоряжения о повышении цен на проезд в Киеве. Согласно документу, тариф с 1 января 2022 года может составить 20 гривен за поездку, а для владельцев "Карточки киевлянина" - 12 гривен. Однако, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что тарифы останутся прежними до конца отопительного сезона.

Как могут измениться цены на проезд в Киеве и какие преимущества получат владельцы "Карточки киевлянина" - в материале РБК-Украина ниже.

Что будет с ценами на проезд в Киеве

В начале недели, 16 ноября, в Киевской городской государственной администрации объявили, что с 1 января 2022 года жителей столицы ждет существенное подорожание проезда на коммунальном общественном транспорте. В частности, как заявил замглавы КГГА Николай Поворозник, одна поездка в метрополитене, трамвае, троллейбусе или автобусе будет стоить 20 гривен в случае приобретения разового билета (сейчас 8 гривен).

Согласно проекту распоряжения "Об установлении тарифов на услуги по перевозке пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, работающем в обычном режиме движения", при покупке от 10 до 19 поездок проезд будет стоить 19 гривен (сейчас 7,70 гривен), при покупке 50 поездок на карту - до 15 гривен (сейчас 6,5 гривен).

Для обладателей "Карточки киевлянина" цена проезда составит 12 гривен.

Однако, уже на следующий день мэр Киева Виталий Кличко заявил, что окончательное решение о повышении тарифов еще не принято. Он пообещал, что стоимость проезда до конца отопительного сезона меняться не будет.