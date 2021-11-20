Мир МВД Польши: На польско-белорусской границе не осталось мигрантов

2021-11-20 13:30

На польско-белорусской границе не осталось мигрантов, которые находились там более недели. Об этом на своей странице в Twitter сообщил замминистра внутренних дел Польши Блажей Побожи.

"Начальник пограничной службы Беларуси в ответ на письмо польских пограничников сообщил, что в районе перехода в Кузнице больше нет опасных мигрантов, большинство из них было размещено в логистическом центре, а остальные вылетели домой вечером. Наши службы подтверждают это", - отметил он.

Известно, что, несмотря на это, Эстония решила послать в Польшу своих военных.

"К настоящему времени я подписал протокол для принятия решения, которое заключается в том, что мы отправим в Польшу почти сотню человек", - сказал министр обороны Эстонии Калле Лаанет.

В эту сотню включат добровольцев и резервистов, а также группу военной полиции.