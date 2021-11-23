Украина Проезд подорожает на 40%: озвучены причины и новые расценки в такси Киева

2021-11-23 20:20

Власти Киева решили повысить стоимость проезда в коммунальном наземном общественном транспорте и в метрополитене в 2,5 раза - вслед за этим подорожает и такси.

Об этом сообщил председатель профсоюза таксистов в Киеве Валентин Голубев телеканалу Киев.

Рост тарифов на такси обусловлен повышением цен на топливо. Водители также должны содержать свои авто для комфорта пассажиров.

"Повышение цен на такси может произойти раньше только если топливо пойдет вверх. На сегодняшний день цена газа доходит до 20 гривен. Сейчас обычный таксист тратит 3-4 тысяч гривен только на топливо", – рассказал Голубев.

Такси в Киеве вскоре подорожает, но пока сроков не назвали. Стоимость одного километра проезда увеличится с 6 гривен до 10, то есть на 4 гривны.

На самом деле повышение услуг в этой сфере является просто необходимым шагом, так как сейчас таксисту приходится кататься по городу, к примеру, по Киеву, не меньше 16 часов, чтобы хоть что-то заработать.