Политика ЕС готовит 40 млрд евро кредитов для Украины без участия США - FT

2024-09-17 21:37

ЕС планирует предоставить Украине до 40 млрд евро новых кредитов до конца года без участия США. Это решение принято после провала плана G7 по использованию замороженных российских активов для помощи Украине.

ЕС готовится предоставить до 40 млрд евро новых кредитов Украине до конца года независимо от участия США после того, как план G7 по использованию замороженных российских активов для помощи Украине "провалился", сообщает Financial Times.

Детали

По словам трех человек, участвовавших в переговорах, односторонний толчок произошел на фоне беспокойства Брюсселя, что Венгрия помешает блоку обеспечить гарантии, необходимые США для участия в плане с замороженными активами.

Правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, самого пророссийского лидера ЕС, пыталось отложить решение по плану по замороженным активам до президентских выборов в США 5 ноября, указывает издание.

"Но Брюссель должен начать работу над любой альтернативой в течение следующих нескольких недель, поскольку такой шаг будет зависеть от полномочий, срок действия которых истекает в конце года", - пишет издание.

Средства, как сообщается, предназначены для поддержания финансовой стабильности Украины, которая, по данным Киева и МВФ, в 2025 году столкнется с дефицитом финансирования в размере 38 млрд долларов.

Согласно проекту юридического предложения, с которым ознакомилась FT, ЕС привлечет неопределенное количество миллиардов в виде кредитов для Украины до конца 2024 года.

Такой шаг, расширение существующей программы помощи, потребует лишь поддержки большинства, а не единогласия, что лишит Будапешт права вето.

Окончательная сумма может варьироваться от 20 до 40 миллиардов евро и будет установлена Европейской комиссией после консультаций с государствами-членами, заявили чиновники.

"Мы всегда можем действовать самостоятельно", - сказал чиновник ЕС.

Хотя первоначальный план - с участием США - остается планом Еврокомиссии, чиновники утверждают, что им нужна альтернатива, если Будапешт сохранит свое вето до выборов в США, пишет издание.

Лидеры G7 в июне договорились о предоставлении Украине кредита в размере 50 млрд долларов США, который будет погашен за счет будущих доходов с примерно 260 млрд евро замороженных российских валютных резервов, большинство которых хранится в Euroclear, центральном депозитарии ценных бумаг Бельгии.

Согласно этому плану, ЕС и США возьмут на себя около 20 млрд долларов США каждый, а оставшиеся 10 млрд долларов США разделят Великобритания, Япония и Канада.

Но США, чтобы обеспечить стабильный поток доходов, обслуживающих кредит, потребовали гарантий, которые бы гарантировали, что российские активы, большинство которых находятся в Европе, останутся замороженными.

Еврокомиссия, в свою очередь, предложила продлить санкции блока, которые блокируют российские активы, с текущего шестимесячного периода до 36 месяцев, чтобы обеспечить большую правовую определенность. Другие предложенные варианты включают продление санкций на пять лет.

Однако Орбан, который в прошлом накладывал вето на поддержку ЕС для Украины, сейчас блокирует такое продолжение, как утверждают люди, знакомые с его мнением.

Представитель венгерского правительства сообщил послам ЕС в Брюсселе в понедельник, что этот вопрос придется решать после выборов в США, согласно двум источникам, осведомленным о ходе обсуждения.

В качестве альтернативы, по данным издания, ЕС сейчас рассматривает возможность выдачи кредитов в рамках существующего пакета финансовой поддержки, срок действия которого истекает в конце года. План будет включать увеличение общего объема заимствований блока и будет подкреплен общим бюджетом ЕС.

План ЕС, по данным издания, предусматривает часть из 20 миллиардов долларов, которые планировалось получить из Вашингтона согласно первоначальному предложению G7, если администрация Байдена не сможет предоставить кредит так близко к выборам. Официальные лица Брюсселя надеются, что Вашингтон все же в конце концов предоставит средства.

Брюссель, если решит выдать кредиты в одностороннем порядке, как сообщается, должен начать работу в течение ближайших нескольких недель, чтобы вовремя устранить все необходимые законодательные препятствия, поскольку действие пакета поддержки для Украины истекает в конце года.

"Необходимо срочно принять предложения до конца октября, чтобы кредит Союза мог быть разблокирован до конца 2024 года для будущих выплат траншами", - говорится в предложении.

Предложение, как указано, в конце концов все равно будет использовать поступления от замороженных активов, которые оцениваются в 2,5-3 млрд евро в год, для погашения кредита. Сейчас эта прибыль направляется в Украину через бюджет ЕС.