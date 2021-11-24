Ученые назвали необычное свойство кофе

Исследование проводилось на протяжении 10 лет
Для любителей кофе озвучена приятная новость. Любимый напиток обладает лечебными свойствами. К такому выводу пришли ученые.
Исследование проводилось на протяжении 10 лет, передает medic.ua.
Медики уверены, что пять чашек кофе в день помогут улучшить память, ослабленную болезнью Альцгеймера.
Как утверждают американские ученые, кофеин также препятствует образованию в мозгу больного белковых отложений в виде бляшек, являющихся характерным признаком заболевания.
Исследователи также утверждают, что кофеин подавляет воспалительные процессы в мозгу, приводящие к избытку протеина.
При этом врачи предупреждают, что с помощью кофе невозможно вылечить больного человека. При болезни не стоит принимать кофеин в таблетках - это не поможет.
Как сообщалось ранее, риск возникновения инсульта и деменции можно снизить, если каждый день выпивать по 2-3 чашки кофе. Если говорить о чае, то надо 3-5 чашек этого напитка.
Напомним, диетологи не советуют употреблять на голодный желудок любые цитрусовые фрукты, кофе, а также газированные напитки и острые приправы.