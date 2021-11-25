Украина Украинцев предупредили об опасности приложения "Дия"

2021-11-25 17:40

Журналистка Любовь Завальнюк рассказала, чем "Дия" может навредить своим пользователям.

Об этом она сообщила в программе "Суть событий" на канале Знай.ua, пишет издание.

В частности, Завальнюк рассказала о рисках концентрации всех важных документов в одном приложении.

"Шпионаж государственного масштаба: приложение "Дия" может навредить своим пользователям. Эксперт по кибербезопасности объяснил журналистам, чем опасна "Дия" и почему, устанавливая его, вы ставите под угрозу собственную безопасность", - сказала она.

При этом журналистка подчеркнула, что "Дию" презентовали украинцам, как безопасное приложение, в котором будет храниться вся информация о человеке. Среди них: паспортные данные, сведенья медицинской карточки, банковские счета, документы на транспорт, водительские права, данные о том, сколько мы платим налогов, а также, когда человек выходит на пенсию.

"Проще говоря, приложение "Дия" знает о нас больше, чем мы сами. Но если такое приложение настолько удобно, почему его не вводят в Великобритании или США? Эксперт по вопросам кибербезопасности Константин Корсун разложил эту тему по полочкам! Дословно его заявление прозвучало так: "Никакая страна подобным образом цифровизацию не проводила", - объяснила Завальнюк.

Она также отметила, что цифровое приложение "Дия" опасно в первую очередь тем, что не гарантирует сохранение конфиденциальности личных данных, ведь разработчики операционных систем смартфона могут иметь скрытый доступ к информации.

Завальнюк также рассказала, что исходя из слов эксперта, проблема безопасности заключается в том, что все гаджеты, то есть устройства, на которых стоит это приложение, можно считать потенциально скомпрометированными. Это связано с тем, что очень мало людей действительно знают и соблюдают правила цифровой гигиены. По ее словам, в связи с этим данное приложение содержит кучу рисков.

"Киберспециалист также отметил, что в мире большинство стран отказалось от подобного опыта цифровизации", - сказала журналистка.