Рост минимальной зарплаты с 1 декабря: на сколько и когда следующее повышение

В настоящее время "минималка" в Украине составляет 6000 гривен. С 1 декабря ожидается увеличение минимальной зарплаты до 6500 гривен.
Предыдущий пересмотр "минималки" был в январе этого года, а следующий запланирован в бюджете на октябрь 2022-го. Если в документ не внесут правки, то минимальная зарплата увеличится до 6700 гривен.
Этапы повышения:
Вместе с повышением минимальной зарплаты с 1 декабря увеличатся пенсия украинцам, имеющих полный стаж. Однако, вырастет и стоимость докупки лет до необходимого стажа.
Также увеличатся привязанные к зарплатному минимуму налоги, взносы, обязательные платежи.
В частности, минимальный размер ЕСВ с 1 декабря составит 1430 грн (6500 х 22%). Соответственно изменится и максимальная сумма страхового взноса и составит со следующего месяца 21 450 гривен.
Кроме того вырастет размер прожиточного минимима для трудоспособных лиц и составит 2481 гривню, сейчас он составляет 2379 гривен.
Добавим, в период до 2024 года в Украине планируют постепенно повысить "минималку" до 7665 гривен.