Украина Еще до начала зимы: украинцев предупредили о приближающемся снегопаде

2021-11-27 13:30

Еще до начала зимы в Украине ожидается снегопад. По прогнозу синоптиков, он вероятен 30 ноября.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Согласно прогнозу синоптиков, до вторника, 30 ноября, не ожидается снега. Однако, начиная со вторника, снег днем пойдет на всей западной территории Украины, охватив также Житомирскую и Винницкую области.

В Черкасской и Кировоградской области (Кропивницкий район) выпадет в ночь на 30 ноября мокрый снег с дождем. Но уже на утро он растает.

Температура воздуха еле будет достигать +3 градуса днем, ночью в среднем -3 градуса мороза. На юге и востоке Украины будет чуть теплее - днем до +8...+10, ночью - 7-8 градусов тепла.