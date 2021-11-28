Украина Осторожно, мошенники: топ-5 схем обмана при покупке б/у авто

2021-11-28 12:00

Эксперты рассказали, какие схемы чаще всего используют мошенники для обмана покупателей авто с пробегом.

Топ-5 схем опубликовали в carVertical.

1. Автомобиль был поврежден в ДТП

Почти треть - 31% всех проанализированных автомобилей имели повреждения, которые продавец пытался утаить. При выборе авто стоит проверить зазоры между элементами кузова. Если некоторые из них слишком отличаются, то это может указывать на повреждение деталей или некачественный ремонт кузова.

2. Скрученный пробег

16,7% автомобилей имели скрученный пробег. Больше всего такой вид обмана распространен среди нечестных продавцов, которые привозят авто из-за границы. Особенно часто махинации с пробегом встречаются в дизельных авто. Стоит обратить внимание на состояние некоторых элементов автомобиля - к примеру, сиденья, руля, переключателя передач.

3. Автомобиль краденный

Эксперты выявили несколько сотен украденных авто, которые продавались на вторичном рынке. Это, вероятно, худшее, что может случиться с покупателем. Авто у него конфискуют, а вернуть деньги будет практически невозможно.

4. Автомобиль использовался в такси или службах проката

Около 2000 автомобилей были использованы в такси либо сдавались в прокат. Такие автомобили достаточно сильно снашиваются из-за эксплуатации в городских условиях и пробках. Обслуживают их в основном некачественно, экономя на запчастях и расходниках.

5. Слишком низкая цена

Очень привлекательная цена может скрывать многие дефекты автомобиля, которые со временем выльются в дорогостоящий ремонт. Разумеется, не во всех случаях низкую цену устанавливают аферисты, однако к таким автомобилям необходимо относиться с особой внимательностью.