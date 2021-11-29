Мир Японские ученые вылечили обезьяну от ВИЧ

2021-11-29 19:00

 

Вирус победила вакцина, которую разработали в институте. Она ликвидировала ВИЧ из зараженного организма.

Группа японских исследователей из Японского национального института биомедицинских инноваций, здоровья и питания успешно протестировала вакцину от ВИЧ собственной разработки. Препарат успешно убил вирус у обезьяны, пишет NHK.

Эксперты ввели обработанный ВИЧ обезьянам, которые накануне получили прививку новым препаратом.

Сначала вирус инфицировал организм, однако вскоре начал умирать.

Теперь ученые планируют начать исследования препарата на людях.

Напомним, ВИЧ уже унес более 33 миллионов жизней. По данным ВОЗ, в конце 2019 года в мире насчитывалось 38 миллионов человек, живущих с ВИЧ.

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