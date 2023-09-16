ВОЙНА В Украине Мобилизация в Украине: в ВВК рассказали, как и где будут служить мужчины с ВИЧ и расстройствами психики

2023-09-16 14:30

С легким психическим заболеванием человек может проходить службу в тылу – занимаясь бумажной работой или ремонтируя технику.

С 25 августа Министерство обороны Украины изменило указ о ВВК (военно-врачебные комиссии), утвердив новое Расписание болезней, согласно которому оценивается пригодность к военной службе и упорядочило прохождение службы ограниченно пригодным.

Это означает, что теперь ограниченно пригодных по "спорным статьям" будут определять пригодными к службе в ВСУ. А именно мужчин с вирусными гепатитами, бессимптомными ВИЧ и болезнями психики.

Сайт ТСН.ua выяснял, как именно это будет происходить и безопасно ли находиться в армии, когда рядом будет человек с вирусным гепатитом или с легким психическим заболеванием.

Мобилизация мужчин с расстройствами психики

Мы поинтересовались у ВВК Деснянского района Киева, могут ли быть мобилизованы мужчины, имеющие легкие кратковременные болезненные проявления психических расстройств или другие психические заболевания.

Специалисты говорят, что согласно Расписанию болезней, в зависимости от статьи, лицо может признаваться ограниченно пригодным, непригодным или нуждающимся в лечении. То есть, в зависимости от того, какая именно психическая болезнь у человека – ВВК будет принимать соответствующее решение после прохождения лицом медицинского обследования.

"Это может быть деменция, шизофрения или какие-то другие депрессивные состояния. Все зависит от того, с какой болезнью пришел к нам военнообязанный. В любом случае, каждое заболевание определяется индивидуально, после проведения детального медицинского осмотра пациента. Поэтому дать четкий ответ — смогут они нести службу, или нет, ответить сразу невозможно. Все зависит от того, чем именно страдает человек и что будет обнаружено после обследования. Люди могут страдать психологическими расстройствами с детства, или, например, приобрести это заболевание уже во взрослом возрасте. Все это должны выяснять специалисты. Помимо этого, ВВК в своей работе руководствуется приказом Минздрава №402 от 14.08.2008 и приказом Министерства обороны Украины №490 от 18.08.2023", — рассказывает сайту ТСН.ua Татьяна Шевченко, юрист КНП "Консультативно-диагностический центр" Деснянского района.

В десант не возьмут

Обсуждая тему призыва на военную службу лиц с психическими расстройствами, люди переживают, что такое лицо может еще больше пострадать во время вражеских обстрелов или запаниковать, и открыть огонь по своим.

"Когда человеку ставят диагноз – то или иное психическое расстройство, и определяют степень пригодности к военной службе, то в заключении ВВК комиссия пишет, что лицо пригодно или непригодно проходить службу в определенных видах военных формирований. Например, может быть исключение, что военнообязанный не может проходить службу в десантных войсках или в ВМС. Это обязательно указывается в решении ВВК — такой человек не может проходить службу в таких-то родах войск. И уже на основании этого вывода, когда человек прошел ВВК, военкомат на основе этого решения решает в какую часть направлять мобилизованного для прохождения службы. С легким психическим заболеванием человек может проходить службу, например, в тылу – занимаясь бумажной работой, или находиться рядом с зоной боевых действий – ремонтируя технику. Но при этом не принимать участие непосредственно в боевых. действиях", — объясняет сайту ТСН.ua Юрий Менджерес, председатель ВВК Деснянского района.

Туберкулез и гепатит

В ВВК отмечают, что в армию могут быть мобилизованы мужчины, которые болели туберкулезом или вирусным гепатитом.

"Если туберкулез был клинически излечен, то такой человек не несет никакой угрозы для окружающих, да и сам военнослужащий может служить без ущерба для собственного здоровья. Что касается вирусного гепатита с незначительным нарушением функций, то здесь, опять же, у нас есть распределение гепатитов – А, В, С, D и Е. Поэтому все зависит от течения болезни и каждый диагноз изучается индивидуально с соответствующим принятием решения ВВК ”, – отмечает Татьяна Шевченко.

Служить с бессимптомной ВИЧ-инфекцией

Также нам объяснили по поводу мобилизации мужчин с бессимптомным ВИЧ. Ведь во время боевых действий человек может получить ранение и есть риск, что могут инфицироваться другие военнослужащие, особенно во время транспортировки раненого или переливания крови в условиях госпиталя.

"Когда военнообязанные направляются на ВВК, они обязаны сдавать кровь на выявление ВИЧ-инфекции. Если у такого мужчины или женщины подтверждается болезнь, то в медицинских документах делается соответствующая пометка от ВВК. Если человека мобилизуют с таким диагнозом, то вопрос переливания крови будет решаться непосредственно медицинской воинской частью, где он будет проходить службу. Если же такой человек получит ранение, это уже зона ответственности военных медицинских частей. В данном случае ВВК выступает как промежуточное звено между военкоматами и непосредственно армией. Военно-врачебная комиссия определяет, есть ли у человека заболевание и если оно есть, то подлежит ли такой человек мобилизации. Далее – это зона ответственности непосредственной военкомата или воинской части", - рассказывает Юрий Менджерес.

Кстати, законодательно сроки прохождения ВВК вообще не установлены. Минимальный срок прохождения, если нет очередей – минимум месяц. А если появляются очереди, этот срок может растянуться на два месяца. Военнообязанные сдают анализы, делают флюорографию, проходят медицинские осмотры.

Что говорят эксперты

Олег Рубан, заслуженный врач Украины, считает, что мобилизация в армию ограниченно пригодных – это достаточно правильное решение.

"Если говорить о лицах, которые являются бессимптомными носителями ВИЧ – это вполне здоровые люди. А относительно опасности при переливании крови, то это уже другие меры. Военные врачи будут принимать это во внимание и принимать решения исключительно в каждом отдельном случае. Информация об этом будет указана в личных данных военного. Я думаю, что это полностью обоснованное и правильное решение принятое во время военного положения", — рассказывает сайту ТСН.ua Олег Рубан, заслуженный врач Украины, кандидат медицинских наук по эпидемиологии вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции.

Он считает, что не будет проблем и с людьми, которых мобилизуют с вирусными гепатитами и клинически излеченным туберкулезом.

"Такие люди являются минимальным риском для инфицирования окружающих, а в период ремиссии — это полностью здоровые люди. Они не представляют угрозы для окружающих. В каждой воинской части есть врач, и он должен следить за людьми с такими болезнями, а при обострении ситуации — военных будут отправлять в тыл или на другое место службы", – добавляет Олег Рубан.