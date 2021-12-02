Коронавирус ПОЛНЫЙ СПИСОК В Украине расширяется список профессий, для которых обязательна вакцинация - требования и условия

2021-12-02 09:03

С 9 декабря вступает в силу приказ Минздрава о расширении перечня профессий, для которых обязательна вакцинация от коронавируса. Речь идет о:

работниках предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти

работниках учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги, учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений, предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства (Укрпочта, Укрзалізниця и другие)

Сотрудники, которые по состоянию на 9 декабря не будут иметь сертификат о вакцинации (о полной вакцинации или одной дозе) или справку от врача, что им противопоказана сейчас вакцинация по состоянию здоровья, будут отстраняться от работы без сохранения заработной платы.

Ранее аналогичные правила допуска к работе введены для работников образовательной сферы и госслужащих.

Следующий этап - введение обязательной вакцинации для медиков (за исключением частных клиник), работников органов местного самоуправления; предприятий, учреждений и организаций, относящихся к коммунальной собственности соответствующих территориальных общин.