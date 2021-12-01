2021-12-01 18:00

Украинцам рассказали о работе обновленного приложения 104.ua, которое передает показания счетчика.

Об этом пишет 104.ua на своей странице в Фейсбук.

"Оновленное приложение 104.ua суперточно передает показания счетчика. Просто сфотографируйте!", – говорится в сообщении.

Так, для того чтобы передать данные нужно:

- обновить приложение 104.ua (скачать)

- ввести свой логин и пароль

- перейти в раздел «Показания»

- выбрать функцию «Сфотографировать счетчик»

- сделать четкое фото счетчика

При этом для того, чтобы показания были переданы корректно, нужно выбрать лишь один способ передачи показаний.

"Ваши данные обрабатывает интегрированный в приложение искусственный интеллект. Помните! Чтобы ваши показания были переданы корректно, выберите только один способ передачи показаний", – подчеркнули на 104.ua.