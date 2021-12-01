Украинцам рассказали о работе обновленного приложения 104.ua, которое передает показания счетчика.
Об этом пишет 104.ua на своей странице в Фейсбук.
"Оновленное приложение 104.ua суперточно передает показания счетчика. Просто сфотографируйте!", – говорится в сообщении.
Так, для того чтобы передать данные нужно:
- обновить приложение 104.ua (скачать)
- ввести свой логин и пароль
- перейти в раздел «Показания»
- выбрать функцию «Сфотографировать счетчик»
- сделать четкое фото счетчика
При этом для того, чтобы показания были переданы корректно, нужно выбрать лишь один способ передачи показаний.
"Ваши данные обрабатывает интегрированный в приложение искусственный интеллект. Помните! Чтобы ваши показания были переданы корректно, выберите только один способ передачи показаний", – подчеркнули на 104.ua.