Украина В Киеве сегодня метро будет работать на час дольше

2021-12-07 22:00

 

В ночь с 7 на 8 декабря, в связи с проведением на стадионе НСК «Олимпийский» футбольного матча между командами «Шахтер» (Донецк) и «Шериф» (Тирасполь), работа метрополитена будет продолжена в один час.

Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

Кроме того, отмечается, что возможно ограничение (закрытие) на вход станции «Олимпийская» перед началом футбольного матча и после окончания игры станций «Олимпийская», «Дворец спорта» и «Площадь Льва Толстого».

«Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь с 7 на 8 декабря транспорт Киева будет работать на час дольше в связи с проведением футбольного матча.

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