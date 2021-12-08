Украина Новогодняя ночь в Киеве: сколько стоит снять квартиру и дом

2021-12-08 21:00

Аренда дома или квартиры для празднования Нового года в Киеве обойдется дороже, чем в любой другой период.

Об этом сообщает сайт Zagorodna.

В обычное время можно арендовать дом в Киеве за 4500–7500 грн/сутки, однако на новогодние праздники владельцы поднимают стоимость и просят залог за возможное повреждение имущества.

Цены на аренду в Киеве на Новый год

Повышение коснется ночи на 1 января - съем обойдется в 1,5-2 раза дороже. В частности, квартира-студия в центре Киева в стиле хай-тек обойдется в 6 700 грн в сутки (в ноябре она стоит 2000-3000 грн). Речь идет об аппартаментах в мини-отеле, которые подойдут для пары отдыхающих или компании из четырех человек, с двуспальной кроватью и двуспальным диваном.

Можно снять двухкомнатную квартиру на Новый год для четверых гостей c хорошим ремонтом и панорамным видом по ул. Бассейной за 7 300 грн (в декабре она стоит 2000 – 2500 грн/сутки). Есть отдельная спальня и кухня.