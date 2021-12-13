Украина "Дія" анонсировала новую услугу: какие документы можно подать онлайн

2021-12-13 21:00

Скоро в "Дії" появится новая услуга, которая облегчит работу сотрудников служб по делам детей и уменьшит коррупцию

Вскоре, через мобильное приложение "Дія" можно будет стать кандидатом в усыновители ребенка. В настоящее время функция находится в состоянии разработки.

О нововведениях сообщает пресс-служба "Дії" в Telegram.

Отмечается, что проект разрабатывается совместно с Министерством социальной политики, так как для усыновления ребенка сегодня нужно пройти длительный бюрократический процесс.

"Нужно собрать много бумажных документов и справок, посетить службу по делам детей, отстоять пару очередей и ждать результата", – объясняют в пресс-службе.

Новая услуга должна облегчить процесс сбора и подачи документов, а также ускорит проверку этих документов работниками служб по делам детей. Еще одним преимуществом является минимизация коррупционной составляющей.

В пресс-службе "Дії" посоветовали следить за обновлением, чтобы не пропустить запуск новой услуги.