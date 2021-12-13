"Дія" анонсировала новую услугу: какие документы можно подать онлайн

Скоро в "Дії" появится новая услуга, которая облегчит работу сотрудников служб по делам детей и уменьшит коррупцию
Вскоре, через мобильное приложение "Дія" можно будет стать кандидатом в усыновители ребенка. В настоящее время функция находится в состоянии разработки.
О нововведениях сообщает пресс-служба "Дії" в Telegram.
Отмечается, что проект разрабатывается совместно с Министерством социальной политики, так как для усыновления ребенка сегодня нужно пройти длительный бюрократический процесс.
"Нужно собрать много бумажных документов и справок, посетить службу по делам детей, отстоять пару очередей и ждать результата", – объясняют в пресс-службе.
Новая услуга должна облегчить процесс сбора и подачи документов, а также ускорит проверку этих документов работниками служб по делам детей. Еще одним преимуществом является минимизация коррупционной составляющей.
В пресс-службе "Дії" посоветовали следить за обновлением, чтобы не пропустить запуск новой услуги.