Мир Эксперт рассказала, как при помощи бананов стать счастливым и здоровым человеком

2021-12-15 20:00

Эксперты говорят, что бананы - один из самых калорийных фруктов, однако они рассказали о невероятной пользе поедания 2-3 бананов в день, передает сайт Quora.

Врач из США Люсия Гарсия подробно рассказала, что будет, если каждый день кушать 2-3 банана.

Эксперт уверена, что банан - один из самых полезных фруктов. Он обладает умеренной сладостью и содержит множество необходимых организму питательных веществ.

По мнению врача, бананы - не калорийны (сравнительно с многими другими продуктами). Один банан среднего размера весит около 100 граммов и содержит около 80 калорий.

"Съедание 2-3 бананов в день не сделает вас толстым", - заявляет врач.

Оказывается, бананы богаты углеводами и являются лучшим источником калия и витамина А. Банан имеет низкий гликемический индекс - 51.

100 граммов банана содержат:

75 граммов воды,

1,32 грамма белка,

0,58 грамма жира,

19,3 грамма углеводов,

0,82 мг пищевых волокон,

9,3 мг кальция,

8,5 мг фосфора,

0,55 мг железа,

0,24 мг каротина,

10,3 мг витамина B,

6 мг витамина B20,

0,78 мг ниацина.

Кроме того, бананы содержат триптофан, который при попадании в организм превращается в серотонин. Серотонин помогает естественным образом регулировать настроение, может сделать людей расслабленными и счастливыми. Поэтому бананы называют "счастливыми фруктами".

Бананы известны высоким содержанием калия, который положительно влияет на обеспечение и восстановление энергии.

"2-3 банана могут обеспечить достаточно энергии для 2 часов энергичных упражнений. Неудивительно, что многие известные спортсмены предпочитают бананы", - заключила врач.