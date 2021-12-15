Мир Эксперт рассказала, как при помощи бананов стать счастливым и здоровым человеком

2021-12-15 20:00

 

Эксперты говорят, что бананы - один из самых калорийных фруктов, однако они рассказали о невероятной пользе поедания 2-3 бананов в день, передает сайт Quora.

Врач из США Люсия Гарсия подробно рассказала, что будет, если каждый день кушать 2-3 банана.

Эксперт уверена, что банан - один из самых полезных фруктов. Он обладает умеренной сладостью и содержит множество необходимых организму питательных веществ.

По мнению врача, бананы - не калорийны (сравнительно с многими другими продуктами). Один банан среднего размера весит около 100 граммов и содержит около 80 калорий.

"Съедание 2-3 бананов в день не сделает вас толстым", - заявляет врач.

Оказывается, бананы богаты углеводами и являются лучшим источником калия и витамина А. Банан имеет низкий гликемический индекс - 51.

100 граммов банана содержат:

  • 75 граммов воды,
  • 1,32 грамма белка,
  • 0,58 грамма жира,
  • 19,3 грамма углеводов,
  • 0,82 мг пищевых волокон,
  • 9,3 мг кальция,
  • 8,5 мг фосфора,
  • 0,55 мг железа,
  • 0,24 мг каротина,
  • 10,3 мг витамина B,
  • 6 мг витамина B20,
  • 0,78 мг ниацина.

Кроме того, бананы содержат триптофан, который при попадании в организм превращается в серотонин. Серотонин помогает естественным образом регулировать настроение, может сделать людей расслабленными и счастливыми. Поэтому бананы называют "счастливыми фруктами".

Бананы известны высоким содержанием калия, который положительно влияет на обеспечение и восстановление энергии.

"2-3 банана могут обеспечить достаточно энергии для 2 часов энергичных упражнений. Неудивительно, что многие известные спортсмены предпочитают бананы", - заключила врач.

subscriber subscriber

Еще по теме

Украинским пограничникам разрешили применять оружие: закон в действии

2021-12-15 20:20

Вакцинация от коронавируса в Украине замедлилась почти в два раза

2021-12-15 12:43

Украинцам придется повторно подавать документы на субсидии: кого коснется

2021-12-14 17:20

В Украине вакцинирован от коронавируса уже каждый второй взрослый человек

2021-12-14 10:45

Еще новости в разделе "Мир"

Эксперт рассказала, как при помощи бананов стать счастливым и здоровым человеком

2021-12-15 20:00

В ВОЗ заявили, что после завершения пандемии коронавируса мир столкнется с новыми кризисами

2021-12-15 08:26

ЕС намерен отказаться от долгосрочных газовых контрактов с РФ - СМИ

2021-12-14 20:00

Польша заявила, что за штурм границы мигрантами отвечал беларусский генерал

2021-12-14 19:40
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Эксперт рассказала, как при помощи бананов стать счастливым и здоровым человеком 2021-12-15 20:00
В ВОЗ заявили, что после завершения пандемии коронавируса мир столкнется с новыми кризисами 2021-12-15 08:26
ЕС намерен отказаться от долгосрочных газовых контрактов с РФ - СМИ 2021-12-14 20:00
Польша заявила, что за штурм границы мигрантами отвечал беларусский генерал 2021-12-14 19:40