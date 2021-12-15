Эксперт рассказала, как при помощи бананов стать счастливым и здоровым человеком

Эксперты говорят, что бананы - один из самых калорийных фруктов, однако они рассказали о невероятной пользе поедания 2-3 бананов в день, передает сайт Quora.
Врач из США Люсия Гарсия подробно рассказала, что будет, если каждый день кушать 2-3 банана.
Эксперт уверена, что банан - один из самых полезных фруктов. Он обладает умеренной сладостью и содержит множество необходимых организму питательных веществ.
По мнению врача, бананы - не калорийны (сравнительно с многими другими продуктами). Один банан среднего размера весит около 100 граммов и содержит около 80 калорий.
"Съедание 2-3 бананов в день не сделает вас толстым", - заявляет врач.
Оказывается, бананы богаты углеводами и являются лучшим источником калия и витамина А. Банан имеет низкий гликемический индекс - 51.
100 граммов банана содержат:
Кроме того, бананы содержат триптофан, который при попадании в организм превращается в серотонин. Серотонин помогает естественным образом регулировать настроение, может сделать людей расслабленными и счастливыми. Поэтому бананы называют "счастливыми фруктами".
Бананы известны высоким содержанием калия, который положительно влияет на обеспечение и восстановление энергии.
"2-3 банана могут обеспечить достаточно энергии для 2 часов энергичных упражнений. Неудивительно, что многие известные спортсмены предпочитают бананы", - заключила врач.