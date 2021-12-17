Экономика ПОЛНЫЙ СПИСОК Украинские сети АЗС снизили цены на бензин и дизтопливо, но автогаз подорожал

2021-12-17 09:03

Сети АЗС Украины снизили розничные цены на бензин и дизельное топливо по сравнению со вторником. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Консалтинговой группы А-95.

Как пишет РБК-Украина, средние розничные цены на бензин А-92 составили 29,47 гривны за литр (-0,02 гривны), на бензин А-95 - 30,20 гривны за литр (-0,05 гривны), на дизельное топливо - 29,44 гривны за литр (-0,07 гривны), на автогаз - 19,05 гривны за литр (+0,01 гривны).

При этом наибольшее снижение в цене бензина А-95 зафиксировано на станциях компаний Нефтек (-2 гривны) и Укргаздобыча (-0,25 гривны). Ряд компаний стоимость топлива оставили прежней.

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Цена газа в Европе продолжает быстро расти, сегодня уже - 1425 долларов за тысячу кубов 2021-12-14 14:14
Кредиты станут доступнее: украинским банкам придется заново бороться за своих клиентов 2021-12-10 14:46