Экономика ПОЛНЫЙ СПИСОК Украинские сети АЗС снизили цены на бензин и дизтопливо, но автогаз подорожал

2021-12-17 09:03

Сети АЗС Украины снизили розничные цены на бензин и дизельное топливо по сравнению со вторником. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Консалтинговой группы А-95.

Как пишет РБК-Украина, средние розничные цены на бензин А-92 составили 29,47 гривны за литр (-0,02 гривны), на бензин А-95 - 30,20 гривны за литр (-0,05 гривны), на дизельное топливо - 29,44 гривны за литр (-0,07 гривны), на автогаз - 19,05 гривны за литр (+0,01 гривны).

При этом наибольшее снижение в цене бензина А-95 зафиксировано на станциях компаний Нефтек (-2 гривны) и Укргаздобыча (-0,25 гривны). Ряд компаний стоимость топлива оставили прежней.