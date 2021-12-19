Украина Снег, дожди и сильный ветер: карта погоды в Украине в день святого Николая

2021-12-19 11:00

 

В день святого Николая, 19 декабря, почти во всех регионах Украины, за исключением Крыма, ожидается снежная погода.

Свежий прогноз погоды публикует Укргидрометеоцентр.

По данным синоптиком, в Крыму будет сухая и облачная погода, а температура днем составит +2...+4 градуса.

Во всех остальных областях ожидается мокрый снег с дождем. Днем столбики термометров в среднем по Украине покажут +1..+3 градуса, а ночью похолодает до -1...-3.

Помимо этого, как предупреждают в Укргидрометеоцентре, на день святого Николая в Украине ожидаются потенциально опасные погодные условия. Во всех регионах страны, за исключением Крыма, на дорогах будет гололед.

Также 19 декабря скорость ветра будет достигать 15-20 м/с, а в Карпатах - 25-30 метров в секунду. Помимо этого, спасатели объявили I уровень опасности в северно-восточных областях из-за метелей.

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