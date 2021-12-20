Украина До 20 градусов мороза: на Украину надвигается лютая зима

2021-12-20 19:40

В Украине на этой неделе ожидается существенное похолодание. Уже во вторник, 21 декабря, синоптики прогнозируют первые по-настоящему сильные морозы на всей территории страны.

Холоднее всего будет на северо-востоке, в Карпатах и на Прикарпатье. Также местами будет идти снег. В частности, сильные снегопады обещают в пятницу. Резкое снижение температуры связывают с холодными воздушными массами, идущими из Арктики.

Напомним, этой зимой холодный воздух зайдет в Украину с арктических широт. Ожидаются периоды морозной погоды, однако они будут, вероятно, кратковременными.

Предыдущие зимы, в том числе в Украине, были аномально теплыми из-за скорости воздуха в струйном течении вокруг Арктики, достигавшей 400-600 км/ч.