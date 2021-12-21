Украина Эксперты назвали еще одну причину веерных отключений электроэнергии в Украине

2021-12-21 19:42

В Украине хватит энергоносителей для стабильного прохождения отопительного сезона 2021/2022. Однако необходимость веерных отключений электроэнергии может возникнуть из-за нехватки маневровых генерирующих мощностей, которые могут оперативно адаптироваться к повышению и спаду нагрузок в энергосистеме, – тепловых и гидроэлектростанций.

Такое мнение в комментарии UBR.ua выразил заместитель директора научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

По его мнению, дефицит угля, с которым столкнулись украинские ТЭС и ТЭЦ, восполнится в случае своевременной доставки угля по импортным контрактам, которые заключили производители. Вероятность остановки энергоблоков на этих предприятиях из-за дефицита топлива не является высокой.

Тем не менее часть из них могут выйти из работы под предлогом нехватки топлива – но настоящая причина такого решения будет в необходимости ремонта из-за крайней изношенности оборудования и распределительных сетей.

"Именно старение систем, а не топливо, может стать непосредственной причиной аварийных отключений", – уверен Рябцев.

Эта вероятность повышается по причине того, что большая часть тепловых станций работает на одном энергоблоке. Кроме того, вероятность аварийных отключений повышается ввиду недостатка высокоманевровой и аккумулирующей генерации, которую дают ГЭС. Их производство зависит от уровня наполненности водоемов – в то же время зимой уровень воды понижается.

"Если не хватит воды для гидроэлектростанций, которые балансируют систему, то больше этого делать будет некому – тепловые работают в основном на одном энергоблоке. А зимой обычно воды для работы ГЭС и аккумулирующих станций не хватает. Правительство наплевало на эту проблему", – выразил мнение специалист.

Отметим, что согласно графику аварийных отключений, такие меры в первую очередь коснутся промышленных предприятий, и лишь в крайнем случае – бытовых потребителей.